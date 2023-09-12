Нефтяные котировки продолжают рост

Мировые цены на нефть во вторник днем показывают рост, инвесторы ждут выхода ежемесячного отчета ОПЕК о нефтяном рынке и краткосрочных прогнозов минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 91,34 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,91%, до 88,08 доллара.

Позднее в ходе торгов ОПЕК выпустит ежемесячный доклад по нефтяному рынку. В документе организация, в том числе, даст оценку перспективам спроса и предложения, что может отразиться на котировках нефти.

Позднее во вторник выйдет также краткосрочный прогноз управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, где будут обновлены ожидания по стоимости нефти марок Brent и WTI, а также добыче в стране на текущий и следующий года.

Базовыми факторами поддержки нефтяным котировкам остаются усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи, уменьшение запасов и опасения по поводу восстановления экономики Китая, крупного потребителя и импортера нефти.

"Нефтяная отрасль ощущает коллективный риск ралли в связи с ощущением и фактическим частичным ужесточением нефтяного потока", - комментирует агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd в Лондоне Джон Эванс (John Evans).