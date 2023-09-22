Банк Англии сохраняет ставку на уровне 5,25%

Банк Англии сохранил процентные ставки после неожиданного падения инфляции. Наблюдатели советовали банку пойти на ещё одно повышение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, банк Англии сохраникл процентные ставки после неожиданного падения инфляции. Наблюдатели советовали банку пойти на ещё однро повышение.

Банк Англии решил сохранить процентные ставки на текущем уровне после неожиданного падения инфляции в Великобритании. Ключевая ставка остается на уровне 5,25% - это самый высокий уровнь за последние 15 лет.

Такое решение опровергло ожидания многих наблюдателей, которые советовали банку пойти на еще одно повышение на четверть процента, несмотря на снижение инфляции до 6,7%.

Это станет большим облегчением для домовладельцев по всей Великобритании, которые увидели рост ставок по ипотечным кредитам в соответствии с двухлетним повышением процентных ставок. Кроме того, Банк Швейцарии также оставил ставки без изменений, в то время как центральный банк Турции повысил ставку.