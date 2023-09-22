Инвестиции в ненефтегазовый сектор Азербайджана выросли

За восемь месяцев 2023 года инвестиции в ненефтегазовый сектор в Азербайджане составили 7,98 миллиарда манатов, увеличившись на 17,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в пятницуDay.Az, об этом написал в "Х" (Twitter) министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Напомним, что в 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,541 миллиарда манатов (рост на 82,2 процента по сравнению с 2021 годом). В отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 27,9 процента - до 8,134 миллиарда манатов.