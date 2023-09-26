Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами ОТГ в аграрной сфере

Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в аграрной сфере.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.

"Страны ОТГ обладают большим потенциалом в области сельского хозяйства. Планируются совместные усилия для развития и совершенствования сельскохозяйственных проектов, способствующих укреплению сельскохозяйственной отрасли в регионе", - сказал он.

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