https://news.day.az/economy/1601447.html Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами ОТГ в аграрной сфере
Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами ОТГ в аграрной сфере
Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в аграрной сфере.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.
"Страны ОТГ обладают большим потенциалом в области сельского хозяйства. Планируются совместные усилия для развития и совершенствования сельскохозяйственных проектов, способствующих укреплению сельскохозяйственной отрасли в регионе", - сказал он.
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