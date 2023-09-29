https://news.day.az/economy/1602283.html Азербайджан делает ставку на экспорт своей электроэнергии через Турцию в Европу
Азербайджан делает ставку на экспорт своей электроэнергии через Турцию в Европу
Подключение Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана к сети Европейской Ассоциации операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) повысит потенциал производства и экспорта электроэнергии в Турцию и дальше в Европу.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и I Международной конференции "Нахчыван - зона "зеленой" энергетики".
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