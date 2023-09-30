Посол Кыргызстана в Азербайджане анонсировал проект кыргызской части ж/д в рамках Среднего коридора

Скоро будет представлен проект кыргызской части железной дороги в рамках Среднего коридора - от Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая до Макмала и других населенных пунктов в Кыргызстане

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

"Средний коридор - это классический Шелковый путь, который существовал изначально. Он является крайне важным для Кыргызстана, но имеет немаловажное значение и для Китая, а также для всех стран, находящихся на этом пути. Этот маршрут проходит через страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Восточной Европы", - отметил посол.

Он подчеркнул, что для стран, находящихся на пересечении транзитных маршрутов, очень важно активно участвовать в развитии международных перевозок. Это понимают и руководители стран, находящихся по периметру Среднего коридора.

Как отметил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на прошлогоднем саммите Организации тюркских государств в Самарканде, для дальнейшего поступательного развития торгово-экономического сотрудничества важным является вопрос транспорта.

По его словам, Кыргызстан планирует приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". Этот проект дополнит железнодорожные магистрали и автомобильные сообщения Среднего коридора, ускоряя доставку грузов в западные страны.