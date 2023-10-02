https://news.day.az/economy/1602988.html Год с начала эксплуатации IGB - сколько газа было поставлено за это время?
Год с начала эксплуатации IGB - сколько газа было поставлено за это время?
По Интерконнектору Греция-Болгария (IGB) за первый год его коммерческой эксплуатации было транспортировано более 16,4 МВтч газа, сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода, передает Day.Az.
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