Год с начала эксплуатации IGB
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По Интерконнектору Греция-Болгария (IGB) за первый год его коммерческой эксплуатации было транспортировано более 16,4 МВтч газа, сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода, передает Day.Az.

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