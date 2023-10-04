ЕЦБ готовится к повышению процентных ставок

Член правления Банка Финляндии Туомас Валимаки заявил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в настоящее время принимает необходимые меры для борьбы с инфляцией, но не исключает возможности дальнейшего повышения процентных ставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, Валимаки отметил, что ключевые процентные ставки достигли уровня, который способствует возвращению инфляции к целевому уровню, но учитывая риски для траектории инфляции, повышение ставок может быть необходимым.

Он также подчеркнул, что откладывать меры по замедлению роста цен недопустимо, учитывая, что инфляция уже давно превышает целевой уровень ЕЦБ.

В то же время прогнозируется, что рост цен в следующем году стабилизируется на уровне около 3%, преимущественно благодаря государственным субсидиям.

В сентябре годовой темп инфляции в еврозоне замедлился до 4,3% с 5,2% в августе, причем замедление было более существенным, чем ожидалось.

Однако вопрос о том, будет ли снижение цен возобновлено в 2025 году и инфляция приблизится к 2%, остается под вопросом.

ЕЦБ будет также оценивать перспективы инфляции в свете базовой инфляции и ее воздействия.