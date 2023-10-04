Захарова о положительных сторонах открытия Зангезурского коридора
Восстановление Зангезурского коридора имеет существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Работа ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров", - сказала она.
Захарова отметила, что рассматривается проект восстановления транспортного маршрута, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.
"Видим в реализации этого проекта существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Ереваном и Баку. Конечно, все зависит от политической воли стран и готовности выйти на конкретные договоренности", - сказала она.
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