Захарова о положительных сторонах открытия Зангезурского коридора

Восстановление Зангезурского коридора имеет существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Работа ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров", - сказала она.

Захарова отметила, что рассматривается проект восстановления транспортного маршрута, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

"Видим в реализации этого проекта существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Ереваном и Баку. Конечно, все зависит от политической воли стран и готовности выйти на конкретные договоренности", - сказала она.