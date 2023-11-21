Германия оценивает масштаб дыры в бюджете

Правительство Германии в настоящее время изучит масштаб образовавшейся дыры в бюджете после судебного запрета на перераспределение 60 миллиардов евро невостребованных кредитов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"В настоящее время речь идет об исследовании, насколько в целом велика дыра в бюджете и как оценивать масштабы этой дыры в бюджете", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина, пояснив, что изъятые средства предназначались для финансирования долгосрочных задач.

Ранее конституционный суд Германии признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирался на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

По его словам, решение конституционного суда привело правительство Германии на "юридически неисследованную территорию". Процесс исследования последствий судебного решения он назвал сложным, добавив, что правительство будет пересматривать все специальные фонды.

В свою очередь, представитель министерства экономики заявил, что немецкая промышленность столкнулась с существенной неопределенностью в связи с вынесенным решением конституционного суда.

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