В Азербайджане выросло количество стартапов

В этом году количество стартапов в Азербайджане выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, выступая на саммите "InMerge" в Баку.

"Растущее число стартапов в Азербайджане является свидетельством процветающего предпринимательского духа. Стремясь к устойчивому развитию, мы выделяем средства на проекты, которые по-новому определяют современную жизнь. Это включает в себя развитие умных городов, умных деревень в освобожденных районах", - сказал Мовсумов.

"Мы глубоко ценим наш самый главный ресурс, и это не нефть, это наши люди. Признавая, что основа процветающей нации зависит от образования и расширения прав и возможностей ее молодежи, мы учредили государственную программу для обучения наших молодых умов в престижных международных институтах", - сказал он.

По его словам, эта программа - не просто инвестиция в академические успехи молодёжи. Это стратегическая инициатива по формированию квалифицированной рабочей силы, способной руководить и внедрять инновации.

Говоря о распространенности искусственного интеллекта, Мовсумов отметил, что крайне важно признавать и решать проблемы, связанные с искусственным интеллектом, такие как этические дилеммы, проблемы конфиденциальности и влияние на рынок труда.

"Мы должны использовать искусственный интеллект в позитивном ключе, расширяя возможности человека и внося свой вклад в улучшение нашего общества, обеспечивая при этом соответствие его использования нашим ценностям и принципам", - сказал он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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