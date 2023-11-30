Минтранспорта Азербайджана и Всемирный банк совместно развивают стратегию управления данными

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана в настоящее время работает с Всемирным банком (ВБ) над разработкой стратегии управления данными.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов в ходе мероприятия "InMerge Innovation Summit".

"Одним из основополагающих аспектов цифровой инфраструктуры является инфраструктура, которая позволит обмениваться данными. У правительства есть данные, которые необходимо использовать в своих целях, будь то для разработки новых продуктов, или улучшения существующих. Когда мы думаем о данных, мы обычно ассоциируем обмен данными исключительно с правительством, но это дорога с двусторонним движением, потому что у предприятий тоже есть данные, и они должны быть готовы делиться ими. Я понимаю, что у бизнеса есть свои особенности, но если мы будем иметь целостный подход к сбору и накоплению данных, как страна на уровне политики, то у бизнеса появится возможность делиться данными с различными предприятиями со стартапами, чтобы они могли использовать эти данные для создания новых инновационных продуктов", - отметил он.

По его словам, цифровая инфраструктура является фундаментальным фактором, способствующим инновациям.

"Министерство в настоящее время работает со Всемирным банком над разработкой стратегии управления данными, и все эти аспекты, которые я только что подчеркнул, будут рассмотрены в этой стратегии в стране", - добавил он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку (30 ноября - 1 декабря).

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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