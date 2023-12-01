Валютные резервы ЦБ выросли

На первое декабря 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 10 миллиардов 615,9 миллиона долларов США.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЦБА, согласно отчету, это на один процент больше показателя первого числа предыдущего месяца.

Валютные резервы ЦБА выросли на 18 процентов по сравнению с началом года и на 33,2 процента за последний год.

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