https://news.day.az/economy/1618708.html Валютные резервы ЦБ выросли
Валютные резервы ЦБ выросли
На первое декабря 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 10 миллиардов 615,9 миллиона долларов США.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЦБА, согласно отчету, это на один процент больше показателя первого числа предыдущего месяца.
Валютные резервы ЦБА выросли на 18 процентов по сравнению с началом года и на 33,2 процента за последний год.
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