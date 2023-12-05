Казахстан готов созвать 3-й раунд переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии
Казахстан готов созвать третий раунд переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.
"Затягивается исполнение поручения глав государств по соглашению о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии. Казахстан исходит из необходимости создания механизмов контроля над вооружениями на море, который бы обеспечивал их баланс и согласованные сторонами количественные и качественные пределы", - сказал министр.
Мурат Нуртлеу отметил, что в целях исключения в будущем гонки вооружений Казахстан предлагает определить и изложить в проекте соглашения конкретные и четкие меры доверия.
"В этой связи Казахстан готов созвать третий раунд переговоров по проекту соглашения в начале следующего года в Астане. Надеемся на активное участие всех сторон", - сказал глава МИД.
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