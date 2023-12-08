https://news.day.az/economy/1620530.html К сведению пенсионеров
К сведению пенсионеров
Сегодня выплачены пенсии за декабрь по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району.
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Государственном фонде социальной защиты.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам Азербайджана, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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