К сведению пенсионеров

Сегодня выплачены пенсии за декабрь по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Государственном фонде социальной защиты.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам Азербайджана, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

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