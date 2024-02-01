В США могут начать снижать процентную ставку в 2024 году

Федеральная резервная система (ФРС, центробанк) США может приступить к снижению базовой процентной ставки позднее в 2024 году. Обь этом сообщил на пресс-конференции руководитель ФРС Джером Пауэлл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что наша процентная ставка, вероятно, находится на своем пике <...>, и, если экономика будет развиваться в целом, как ожидается, то, видимо, уместно будет начать политику понижения в какой-то момент в нынешнем году", - заявил Пауэлл.

Вместе с тем, отметил он, понижение ставки "слишком поздно или слишком незначительно" способно "ненадлежащим образом ослабить экономическую активность и занятость". Подобные неверные решения могут также свести на нет успехи в борьбе с инфляцией, предупредил глава ФРС. По его словам, при таком развитии событий в конечном счете потребовалась бы "даже более жесткая политика, чтобы добиться возвращения инфляции к [целевому показателю] 2%".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!