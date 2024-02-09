Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 8 февраля выросла на 2,54 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 86,95 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,59 доллара - до 85,43 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS выросла на 2,91 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,34 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 8 февраля выросла на 2,79 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,48 доллара за баррель.

Официальный курс на 9 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!