Большие вкладчики высказались о возможности инвестирования в криптовалюты

Опрос JPMorgan, проведенный в 2024 году среди 4 тыс. институциональных трейдеров по всему миру, выявил, что более половины респондентов не планируют торговать криптовалютами в ближайшие пять лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет CoinDesk.

Данные опроса показали, что лишь 9% институциональных трейдеров и инвесторов уже торгуют криптовалютами, а еще 12% трейдеров планируют начать торговлю криптовалютами в ближайшие пять лет.

Участники опроса также продемонстрировали снижение энтузиазма по отношению к технологии блокчейн, считая, что ее влияние на будущее торговли в ближайшие три года будет ограниченным. 61% респондентов назвали искусственный интеллект (ИИ) технологией, которая окажет наибольшее влияние на трейдинг в ближайшие три года.

Трейдеры считают, что инфляция, выборы в США и риск рецессии станут тремя основными факторами, которые окажут влияние на глобальный рынок в этом году.

Глава JPMorgan Джейми Даймон также скептически настроен по отношению к криптовалютам, считая биткоин "децентрализованной финансовой пирамидой". В начале февраля в JPMorgan выразили опасения из-за роста доли USDT на рынке стейблкоинов, отметив, однако, их роль как моста между традиционными финансами и экосистемой криптовалют.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!