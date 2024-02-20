Азербайджанская и турецкая компании подписали меморандум по строительству завода

Между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и турецкой компанией "Gürok Group" подписан меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможностей строительства завода по производству стеклотары в Азербайджане.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Завод призван удовлетворить потребности в стеклотаре производителей продуктов питания и напитков в нашей стране и за рубежом. Компания "Gürok Group", занимающая 5-е место в мире по производству изделий из стекла, работает в различных секторах, включая производство стеклотары, плитки, промышленного оборудования, а также строительство и туризм", - говорится в публикации.

Отметим, что ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) было создано указом Президента Азербайджана в марте 2006 года. Все акции АИК принадлежат правительству Азербайджана. Компания управляется Наблюдательным советом, назначаемым министерством экономики. Целями АИК являются содействие развитию экономики страны, стимулирование развития предпринимательства, привлечение иностранных инвесторов в Азербайджан.

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