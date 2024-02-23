Председательство Азербайджана в 29-ой сессии Рамочной Конвенции ООН по климату (COP 29) вызывает резонанс в мире и находит позитивный отклик у авторитетных экспертов.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на американский "Caspian Policy Center" - один из ведущих мозговых центров по региону Каспия, известный американский дипломат Ричард Э. Хогланд (в настоящее время на пенсии) также дал комментарий по этому вопросу.

"Предстоящее председательство Азербайджана в COP29 повысит интерес Европы к региону Каспия", - считает Хогланд, который в свое время был Чрезвычайным и Полномочным послом США в Казахстане, исполнял обязанности посредника США по решению Карабахской проблемы и выполнял ряд дипломатических обязанностей в странах СНГ.

Отметим, что СОР 29 пройдет в Баку 11-22 ноября.

Тема проведения этого климатического саммита обсуждалась в начале февраля и была в центре переговоров официальных лиц Азербайджана с представителями Белого Дома, Госдепа США и других американских ведомств.

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