В Азербайджане выплачены соцпособия за февраль

Государственным фондом социальной защиты, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершена выплата февральских пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи.

Как сообщили Day.Az в министерстве, 9 февраля пенсии были выплачены по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, 15 февраля - по регионам страны, а также произведены выплаты за февраль лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, завершена выплата всех пенсий, пособий, адресной государственной социальной помощи за февраль.

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