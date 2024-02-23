https://news.day.az/economy/1639867.html В Азербайджане выплачены соцпособия за февраль
В Азербайджане выплачены соцпособия за февраль
Государственным фондом социальной защиты, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершена выплата февральских пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи.
Как сообщили Day.Az в министерстве, 9 февраля пенсии были выплачены по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, 15 февраля - по регионам страны, а также произведены выплаты за февраль лицам, получающим пенсии на льготных условиях.
Таким образом, завершена выплата всех пенсий, пособий, адресной государственной социальной помощи за февраль.
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