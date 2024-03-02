Руководители железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции обсудят завершение строительства БТК

Делегация во главе с председателем правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшаном Рустамовым отправилась с визитом в Грузию.

Как сообщает в субботу Day.Az, цель поездки - ознакомление со строительно-восстановительными и реконструкционными работами, проводимыми на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Также глава азербайджанской делегации встретится с руководителями железнодорожных управлений Грузии и Турции. В центре внимания встречи будут вопросы полного завершения проекта БТК, увеличения объемов грузоперевозок и т.д.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!