https://news.day.az/economy/1641782.html Руководители железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции обсудят завершение строительства БТК
Руководители железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции обсудят завершение строительства БТК
Делегация во главе с председателем правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшаном Рустамовым отправилась с визитом в Грузию.
Как сообщает в субботу Day.Az, цель поездки - ознакомление со строительно-восстановительными и реконструкционными работами, проводимыми на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Также глава азербайджанской делегации встретится с руководителями железнодорожных управлений Грузии и Турции. В центре внимания встречи будут вопросы полного завершения проекта БТК, увеличения объемов грузоперевозок и т.д.
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