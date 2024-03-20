Европе предрекли резкое падение цен на газ

Спотовые цены на газ в Европе в 2024 году могут упасть на 23% к уровням прошлого года, прогнозируют аналитики рейтингового агентства Fitch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно ожиданиям экспертов, средние цены на газ на крупнейшем европейском хабе TTF опустятся $353 за 1 тыс. куб. м. против $459 годом ранее.

Предыдущий прогноз подразумевал менее значительное падение стоимости энергоносителя, до $423,6 за 1 тыс. куб. м. Оценка была пересмотрена в сторону снижения из-за слабого спроса на топливо в регионе и высокого уровня запасов подземных хранилищ газа (ПХГ), пояснили эксперты.

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