Shell вновь возглавил рейтинг самых дорогих нефтегазовых брендов Brand Finance

Нефтегазовый гигант Shell по-прежнему лидирует в списке самых дорогих нефтегазовых брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее оценке, стоимость Shell увеличилась в 2023 году на 4%, до $50,3 млрд. Самый стремительный рост стоимости бренда - на 82% (до $3,2 млрд) - отмечен у госкомпании из Катара Qatar Energy.

В тройку рейтинга входят также Saudi Aramco ($41,6 млрд) и PetroChina ($28,5 млрд). На четвертой позиции Sinopec ($26,7 млрд), а на пятую строчку вернулась BP ($18,5 млрд). Британская компания поменялась местами с французской TotalEnergies ($17 млрд).

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" опустилась в списке Brand Finance с 16-го на 37-е место, а вторая в РФ по объемам выручки компания "Лукойл" оказалась в рейтинге на 46-й позиции, опустившись с 18-й строки.

По словам старшего директора Brand Finance Савио Д'Соузы, удержание Shell лидирующей позиции среди ведущих мировых брендов в нефтегазовой отрасли "подчеркивает удивительную стабильность, несмотря на вопросы о долгосрочной корпоративной стратегии компании". У 10 ведущих компаний в рейтинге "разные взгляды на их роль в энергетическом переходе, и еще неизвестно, какое позиционирование бренда обеспечит оптимальную ценность для соответствующего бизнеса в долгосрочной перспективе", добавил старший директор.

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