Нефть продолжает дешеветь

Котировки нефти снижаются днем в среду на сигналах о значительном росте запасов нефти в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,53%), до $85,18 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,42 (0,51%), до $81,2 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,4%.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 9,337 млн баррелей.

"Данные, опубликованные API, оказали давление на рынок. Если они подтвердятся данными Минэнерго, рост запасов будет рекордным с января 2023 года", - написали аналитики ING.

Минэнерго огласит свои данные о резервах позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на сокращение запасов нефти на 1,28 млн баррелей.

Также участники рынка ждут итогов следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Страны коалиции, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи.

Аналитики JPMorgan Chase отметили, что цены на нефть могут превысить $100 за баррель, если недавнее сокращение добычи в России не будет сбалансировано другими мерами.

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