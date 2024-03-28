Расширен перечень товаров, облагаемых импортной таможенной пошлиной
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям", утвержденное решением от 22 апреля 1998 года.
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно документу, расширен перечень товаров, облагаемых импортной таможенной пошлиной.
Таким образом, нижеприведенные товары и операции также будут облагаться импортной таможенной пошлиной:
- товары, ввозимые физическими лицами в качестве гуманитарной помощи для безвозмездного распределения;
- операции по разведке, разработке и добыче нефтегазовых ресурсов, операции по любому представлению в Государственный нефтяной фонд или юридическим лицам, представляющим Азербайджан в соглашениях о долевом разделе добычи, основных фондов, движимого имущества и других активов, предназначенных для передачи Азербайджану в соответствии с соглашениями об экспортных трубопроводах и другим подобным соглашениям;
- оборудование и материалы, связанные с нефтегазовой деятельностью, для экспортных целей (в случае представления таможенным органам утвержденного перечня оборудования и материалов, ввозимых в Азербайджан Государственной нефтяной компанией для нефтегазовой деятельности в экспортных целях);
- импортируемые технологии, оборудование и комплектующие для создания и производства изделий оборонного назначения министерством оборонной промышленности и подведомственными ему предприятиями;
- импортируемое золото для размещения в активах Государственного нефтяного фонда.
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