Иностранцы резко сократили инвестиции в Китай

Потоки иностранных инвестиций в Китай по итогам января - февраля сократились на 19,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составили 215,1 млрд юаней (около $30 млрд). Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные министерства торговли КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инвесторов отпугнули репрессии местных регулирующих органов, которые присутствуют во всех секторах: от технологий до образования, пишет издание. Еще в прошлом году американские бизнесмены говорили, что Китай становится "неинвестируемым".

В 2023 году прямые иностранные инвестиции в Китай сократились на 8% в годовом исчислении.

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