Румыния будет покупать азербайджанский СПГ

Румыния активизирует работу по перспективному проекту закупок сжиженного природного газа (СПГ) из Азербайджана, причем данный СПГ может производиться на терминале SOCAR в грузинском порту Кулеви и уже в сжиженном виде на судах следовать до румынского порта Констанца.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил по итогам переговоров в Баку министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа.

"Румыния намерена работать над проектом терминала СПГ в Констанце, Азербайджан изучает идею работы над терминалом СПГ на Черном море (зона терминала SOCAR в Кулеви). Такой проект может послужить на пользу нашим государствам, а также ЕС, ведь Румыния - ворота для азербайджанского газа в Европу", - заявил он.

Помимо этого, Бурдужа упомянул, что Румыния также добывает и продает газ, и она хорошо понимает роль энергоресурсов в развитии экономики.

Информированный источник сообщил Trend, что в 2023 году Румыния заявила о начале подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) транспортировки азербайджанского газа по маршруту Баку-Кулеви-Констанца в рамках подписанного в октябре 2022 года в Бухаресте меморандума между SOCAR и румынской Romgaz.

"Проект может включать в себя создание завода по производству СПГ (в Кулеви), завода по регазификации (в Констанце) и других объектов, необходимые для транспортировки газа из Каспийского моря до Румынии. Фактически речь шла о создании двух терминалов - на восточном и западном берегу Черного моря, что, по мнению румынской стороны, поможет диверсифицировать поставки газа в Европу", - подчеркнул источник.

По его словам, ТЭО может быть готово в 2024 году.

"Румыния хочет стать газовым хабом, ведет переговоры с разными странами-производителями газа, включая Азербайджан. Но наша позиция прояснится после того, как мы ознакомимся с ТЭО", - добавил источник.

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