Электроэнергия стала главным продуктом ненефтяного экспорта

В январе-феврале текущего года электроэнергия заняла первое место в списке экспортируемых товаров ненефтяного сектора Азербайджана (34,9 млн долларов США).

Как передает Day.Az со ссылкой на мартовский выпуск журнала "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), в списке экспортированных товаров ненефтяного сектора второе место занял хлопок-волокно (33,5 млн долларов США), а третье - помидоры (30 млн долларов США).

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