https://news.day.az/economy/1649408.html С главой регионального департамента АБР обсуждена подготовка к COP29
С главой регионального департамента АБР обсуждена подготовка к COP29
Состоялась встреча генерального директора департамента по региону Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Евгения Жукова с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.
Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов.
Было отмечено, что на встрече прошел обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.
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