https://news.day.az/economy/1649580.html Мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в сфере возобновляемой энергии - Президент Конго
Мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в сфере возобновляемой энергии - Президент Конго
В Конго имеются обильные источники воды и солнце, которое светит круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
"Хотел бы еще раз отметить, что мы обладаем огромным потенциалом и в сфере возобновляемой энергии, у нас круглый год солнечно и мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в этой сфере", - добавил Президент Конго.
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