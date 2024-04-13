Президент Казахстана о важности Южного Кавказа для транспортной системы Евразии

Одним из перспективных транспортных проектов выступает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы СМИ.

"Перевозка грузов по ТМТМ в 2023 году увеличилась на 65% - до 2,8 млн тонн, в том числе в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции. Наряду с экспортом отмечается рост и импортного грузопотока. Это, в свою очередь, показывает заинтересованность европейских компаний в Транскаспийском маршруте", - подчеркнул Токаев.

По его словам, в прошлом году железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии в целях налаживания логистического сервиса по принципу "единого окна", унифицирования тарифной политики и обеспечения стабильности перевозок по ТМТМ было создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd.

"В настоящее время ряд европейских стран изъявил желание присоединиться к данному маршруту, а некоторыми эта работа уже проводится. В этой связи существенно возросло значение Южного Кавказа в транспортной системе Евразии", - добавил президент Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!