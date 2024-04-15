Решения, которые будут приняты в Баку, затронут многие страны.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во время пресс-конференции лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

"Климатические проблемы - это проблемы, которые волнуют весь мир.

"Страны мира собираются вместе, чтобы обсудить все это. COP29 в этом отношении является очень авторитетным мероприятием. Решения, которые будут приняты здесь, затронут многие страны", - отметила Н.Арпадараи.

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