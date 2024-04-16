Япония хочет продвигать Средний коридор вместе с Азербайджаном

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) рассматривает возможность оказания поддержки в усилении логистических функций Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в компании.

"Выгодное географическое положение Азербайджана, привлекательные государственные стимулы и стремление к улучшению бизнес-среды делают его желанным местом для инвесторов, ищущих возможности как в устоявшихся, так и в развивающихся секторах. Выгодное положение Азербайджана как страны, соединяющей Европу и Азию, побудило к инвестициям в его транспортную инфраструктуру, включая развитие автомобильных и железных дорог и портов. В настоящее время JICA рассматривает возможность поддержки для усиления логистических функций Среднего коридора", - сказали в ведомстве.

В организации напомнили, что в 2022 году JICA подписало кредитное соглашение о проектном финансировании с ООО "Masdar Azerbaijan Energy", которое реализует проект солнечной фотоэлектрической станции в Азербайджане.

"Это первый крупномасштабный проект солнечной энергетики (230 МВт) в Азербайджане, в рамках которого как строительство, так и эксплуатация будут осуществляться частной компанией. Правительство Азербайджана намерено придерживаться Парижского соглашения и стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30 процентов к 2030 году. Этот проект будет способствовать достижению этих целей и обеспечит стабильные поставки электроэнергии. JICA готова продолжать поддерживать подобные проекты государственно-частного партнерства в секторах возобновляемой энергетики, транспорта и логистики в Азербайджане", - добавил источник.

В JICA также отметили, что приоритетами деятельности организации в Азербайджане являются экономическая инфраструктура, социальный сектор и развитие человеческих ресурсов. Важное значение имеет развитие инфраструктуры для поддержки роста, обусловленного главным образом добычей нефти, а также развитием ненефтяного сектора. Поскольку страна классифицируется как "страна с доходом выше среднего", операции JICA по предоставлению займов в рамках ОПР ограничены в следующих 4 областях: i) Окружающая среда; ii) Развитие людских ресурсов; iii) Меры по защите от стихийных бедствий и восстановлению; и iv) Развитие социальной инфраструктуры в городских районах для повышения уровня жизни из городской бедноты.

JICA - крупнейшая в мире двусторонняя организация по оказанию помощи в целях развития с годовым операционным бюджетом более 15 миллиардов долларов. JICA вносит значительный вклад не только в развитие Азербайджана, но и в мировое развитие. JICA играет важную роль в качестве официальной помощи в целях развития для Японии.

JICA является "универсальным центром" ОПР Японии, предлагая широкий спектр услуг, таких как гранты, финансирование и инвестиции, волонтеры, техническое сотрудничество и партнерства с частным сектором. Являясь одним из крупнейших в мире агентств по оказанию двусторонней помощи, JICA работает более чем в 150 странах и регионах и имеет около 90 зарубежных представительств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!