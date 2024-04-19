Члены МВФ признают критическую важность восстановления буферов бюджетной политики

Члены МВФ признали критическую важность восстановления буферов бюджетно-налоговой политики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала сегодня Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время брифинга по Международному валютно-финансовому комитету (IMFC) в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"Чего мы хотим, так это мира, в котором темпы экономического роста выше, уровень жизни выше, а страны с низкими доходами не отстают, мира, который будет более устойчив к потрясениям, которые будут продолжать происходить. На наших весенних встречах основное внимание уделяется тому, что именно МВФ может сделать для достижения этих целей. Я очень довольна прогрессом, которого мы достигли в ключевых областях. Во-первых, мы договорились о политических приоритетах. Помимо необходимости завершить работу по борьбе с инфляцией, мы признали критическую важность восстановления буферов бюджетной политики, возрождения среднесрочных перспектив роста и возобновления наших обязательств по поддержке правительств", - сказала она.

Во-вторых, как отметила Георгиева, средства IMFC играют важную роль в странах с низкими доходами, которые больше всего пострадали от недавних потрясений.

"После пандемии мы увеличили наше льготное финансирование в пять раз, и этим воспользовались 57 стран. Мы твердо намерены продолжать эту поддержку и согласились изучить все варианты финансирования нашего Фонда сокращения бедности и роста, в том числе за счет использования внутренних ресурсов", -

сказала она.

Георгиева отметила, что необходимо решить проблему растущего долга, так как государственный долг и обслуживание долга растут во всем мире.

"Но для некоторых стран этот вопрос является особенно острым и актуальным. Чтобы помочь странам, оказавшимся в такой ситуации, мы провели еще одно продуктивное заседание по вопросам суверенного долга в партнерстве со Всемирным банком и "Большой двадцаткой" под председательством Бразилии", - добавила она.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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