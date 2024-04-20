Нефть закрывает неделю ростом

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0.21% или на $0,18 и составила $87.29 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на $0,41 или на 0.50% и составила $83.14.

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