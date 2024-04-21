Пекин может уступить второе место среди держателей казначейских бумаг США

В ближайшие месяцы позиция Китая, как второго по величине иностранного держателя казначейских бумаг США, может быт занята Великобританией, пишет гонконгское издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Беспокойство по поводу безопасности и дальнейшая отсрочка снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы может привести к тому, что его позиция, как второго по величине иностранного держателя казначейских бумаг США, в ближайшие месяцы может быть занята Великобританией, предупредили аналитики.

"В прошлом зарубежные инвестиции Китая были сконцентрированы в казначейских облигациях США, [но] у китайского правительства есть пространство для дальнейшего сокращения своих активов в будущем", - сказал профессор финансов в Университете Жэньминь в Пекине Чжао Сицзюнь.

Согласно данным, опубликованным министерством финансов США 17 апреля, Китай в феврале избавился от казначейских бумаг на сумму $22,7 млрд, а на конец месяца ее общие активы составили $775 млрд.

Япония укрепила свое место в качестве крупнейшего покупателя трежерис, добавив в феврале в свою казну казначейских бумаг на $16,4 млрд. Всего у Японии трежерис на сумму $1,168 трлн, в то время как активы Соединенного Королевства выросли за февраль с $691,2 млрд до $700,8 млрд.

После выступления 16 апреля председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла экономисты ожидают дальнейшей отсрочки снижения базовой ставки США, при этом снижение не прогнозируется до сентября или даже до следующего года.

Пекин, бдительный в защите своих зарубежных активов, сократил свои запасы казначейских векселей США на 25% с начала 2021 года до $280 млрд. В октябре 2023 года эти запасы достигли 14-летнего минимума в $769,6 млрд, что обычно связывают с сознательными усилиями КНР по диверсификации ее активов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!