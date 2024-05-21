СМИ обеспокоились влиянием западного протекционизма на перспективы возобновляемой энергетики

Протекционистские меры США и других стран Запада препятствуют внедрению самых передовых технологий, что "аукнется" в сфере возобновляемой энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава китайской компании Arctech Solar Чжоу Шицзюнь в интервью газете Financial Times (FT).

Руководитель одной из крупнейших в Китае групп по производству оборудования для солнечных батарей призвал правительства западных держав "позволить лучшим технологиям победить". По его мнению, на отрасль негативно воздействует "геополитическая напряженность".

На долю Китая приходится, как отмечает FT, более 80% мирового производства продукции солнечной энергетики, что стало результатом многолетнего государственного инвестирования, острой конкуренции внутри страны и быстрого роста внутреннего спроса на зеленые технологии в последние годы.

На минувшей неделе США резко повысили тарифы на китайский импорт, включая электромобили и солнечные батареи. Согласно информации Белого дома, данные меры призваны "побудить Китай искоренить несправедливую торговую практику в отношении передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций". Речь идет о пошлинах в размере $18 млрд.

Глава МИД КНР Ван И назвал односторонние санкции США и повышение тарифов на товары из Китая примером "типичной травли и проявления бесчинства в современном мире".

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