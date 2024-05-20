В Азербайджане пояснили, как будут разрабатываться предложения по переходу на новый механизм оплаты труда

Разработка предложений по почасовой минимальной заработной плате означает разработку нового механизма с точки зрения оценки труда.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что разработка этого механизма - процесс, требующий времени.

"Потому что здесь, с одной стороны, переход от ежемесячного к почасовому минимуму, а с другой стороны, переход к почасовой оплате в некоторых секторах потребует отдельного подхода. В ряде развитых стран существует переход на почасовой режим работы. Основным преимуществом этого является то, что гражданин может получать заработную плату из нескольких источников одновременно. Он может заключать трудовые договоры одновременно с несколькими учреждениями. В связи с этим переход на режим почасовой оплаты труда может повлиять на повышение заработной платы. Суть почасового режима работы позволяет гражданину получать заработную плату из большего количества источников. В этом контексте, конечно, есть преимущества почасового режима. Но разработка этого механизма - процесс, требующий времени. Важен секторальный подход", - сказал Байрамов.

Отметим, что в "Плане действий рабочей группы "Рынок труда" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на 2024 год" отражена подготовка предложений по минимальной почасовой оплате труда в Азербайджане.

Таким образом, группа проводит работу по подготовке и представлению предложений по замене ежемесячной минимальной заработной платой почасовой минимальной заработной платой.

Кроме того, группе поручено подготовить и представить соответствующие предложения по повышению минимальной заработной платы. В план деятельности группы также было включено проведение усовершенствований, связанных с учетом социального положения в концепции минимальной заработной платы.