ЕС заинтересован в Черноморском энергопроекте

ЕС заинтересован в реализации проекта строительства электрического кабеля по дну Черного моря.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend руководитель Центра энергетических исследований Государственного университета Ильи в Тбилиси, профессор Мурман Маргвелашвили.

"Европейский союз очень заинтересован в этом проекте. Азербайджан и Грузия обладают высоким потенциалом для развития "зеленой" энергетики. В частности, Азербайджан имеет большой потенциал в области ветроэнергетики на Каспийском море. Грузия обладает значительными ресурсами для развития гидроэнергетики, а также ветроэнергетики. Эта энергия может быть экспортирована в Европейский союз, что позволит компенсировать выбросы от использования ископаемого топлива и снизить зависимость от газа", - отметил он.

Профессор подчеркнул, что это самый длинный подводный кабель, который проходит по довольно глубоким водам, так что технически это довольно сложный проект. Тем не менее, по его словам, кабель пользуется большой поддержкой как минимум четырех стран, а именно Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии.

М. Маргвелашвили упомянул, что этот кабель обеспечит связь между Южным Кавказом и Европейским союзом, добавив, что важен также политический аспект этого проекта.

Он также сообщил, что это потребует значительных улучшений в энергетическом секторе Азербайджана и Грузии.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане и Грузии через Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

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