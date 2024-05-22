Азербайджан является воротами для экспорта товаров из Узбекистана на европейские рынки.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков в ходе VIII Транскаспийского форума, организованного Каспийским политическим центром (CPC) в Вашингтоне.

"Узбекистан привержен укреплению региональных связей и устойчивому развитию. Мы стремимся улучшить торгово-экономические связи для содействия региональной интеграции", - сказал он.

Сидиков также отметил, что Узбекистан уже инвестировал в порты Азербайджана, поскольку Азербайджан является отправной точкой для экспорта из Узбекистана на европейские рынки.

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