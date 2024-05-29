В 2023 году PASHA Bank реализовал три новые бизнес-инновации.

Как сообщает в среду передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"PASHA Bank представил новую услугу "Финансовый путеводитель", которая автоматизирует налоговые и бухгалтерские операции клиентов. Это первая подобная услуга в банковском секторе, позволяющая значительно облегчить ведение финансовой отчетности и оптимизировать рабочие процессы. Второй бизнес-инновацией является так называемая "Проверка партнера". Теперь компании могут получать общую, налоговую, юридическую информацию и данные о государственных тендерах своих партнеров с помощью ИНН. Это новшество снижает риски и упрощает процесс взаимодействия с партнерами, улучшая информационную прозрачность и надежность деловых отношений", - отметил он.

По его словам, третьим направлением является "Платформа управления финансами".

"PASHA Bank разработал платформу, которая оптимизирует процессы управления финансовыми средствами компаний. Платформа обеспечивает реальное время отображения данных по банковским счетам групп компаний, предоставляет аналитические графики и улучшает контроль за финансовыми потоками", - добавил он.

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