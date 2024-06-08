Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 мая 1,7 3 июня 1,7 28 мая 1,7 4 июня 1,7 29 мая 1,7 5 июня 1,7 30 мая 1,7 6 июня 1,7 31 мая 1,7 7 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0074 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0090 маната и составил 1,8504 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 мая 1,8442 3 июня 1,8448 28 мая 1,8442 4 июня 1,8546 29 мая 1,8441 5 июня 1,8498 30 мая 1,8352 6 июня 1,8508 31 мая 1,8391 7 июня 1,8522 Средний курс за неделю 1,8414 Средний курс за неделю 1,8504

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 на уровне 0,0191 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 мая 0,0190 3 июня 0,0189 28 мая 0,0190 4 июня 0,0191 29 мая 0,0192 5 июня 0,0191 30 мая 0,0190 6 июня 0,0191 31 мая 0,0188 7 июня 0,0191 Средний курс за неделю 0,0190 Средний курс за неделю 0,0191

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0526 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 мая 0,0528 3 июня 0,0527 28 мая 0,0528 4 июня 0,0528 29 мая 0,0527 5 июня 0,0521 30 мая 0,0527 6 июня 0,0526 31 мая 0,0527 7 июня 0,0526 Средний курс за неделю 0,0527 Средний курс за неделю 0,0526

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