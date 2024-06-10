Посол Бельгии о преимуществах Среднего Коридора

Развитие Среднего коридора имеет ряд преимуществ с точки зрения скорости, меньших выбросов CO2 и диверсификации поставок в случае кризиса,

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend посол Бельгии в Азербайджане Мишель Петерсманс.

"Развитие Среднего коридора, преимущественно сухопутным транспортом (исключая пересечение Каспия), способствует диверсификации международных маршрутов. В то время как торговля между странами ЕС и Китаем в основном осуществляется морским транспортом из тихоокеанских портов, прохождение части грузов через страны Центральной Азии и Кавказа может иметь различные преимущества с точки зрения скорости, меньших выбросов CO2 и диверсификации поставок в случае кризиса)", - подчеркнул посол.

Петерсманс упомянул, что Средний коридор - это также средство для стран Кавказа и Центральной Азии стимулировать инвестиции и, следовательно, создавать рабочие места, используя свое географическое и геополитическое положение в своих интересах.

"Для достижения этой цели необходимо работать как над улучшением физической инфраструктуры, так и над облегчением пересечения границ путем административного упрощения и гармонизации правил", - подчеркнул он.

Посол также добавил, что сама Бельгия является коммуникационным узлом в центре Европейского союза и имеет высокоразвитую транспортно-логистическую сеть, включая порты Антверпена и Зебрюгге, которые уже несколько лет образуют единое целое.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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