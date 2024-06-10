Президент COP29 о неотложных мерах в отношении экологии Каспия

Наблюдаемое последние два десятилетия снижение уровня Каспийского моря требует применения неотложных мер и фактически является наглядным подтверждением негативных последствий глобального потепления.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на первом мероприятии в Университете ADA "Caspian Blue Horizons" заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе дискуссий по теме "Обсуждении синергии науки и бизнеса для климатической устойчивости и устойчивости Каспия в преддверие COP29".

"Основная цель Caspian Blue Horizons Workshop - способствовать сотрудничеству между экспертами в области прикладных наук и представителями бизнеса. Их взаимодействие поможем разработать инновационные решения и эффективные стратегии для решения проблем, связанных со снижением уровня воды и экологическими изменениями в Каспийском море", - сказал он.

Мухтар Бабаев упомянул, что представители прикаспийских государств периодически собираются для обсуждения Протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией в рамках подписанной ранее в Тегеране Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

"Данные консультации жизненно важны для мониторинга экологической ситуации на Каспии. Азербайджан также активно взаимодействует с другими странами региона и заинтересованными сторонами со дня избрания страной-хозяйкой COP29", - отметил Бабаев.

По его словам, председательство COP29 провело множество встреч в различных странах мира, чтобы услышать позиции всех сторон.

"Мы будем продолжать это взаимодействие для успешного проведения в ноябре СОР29", - добавил он.

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