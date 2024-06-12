Экс-посол Великобритании об оптимизации эффективности Среднего коридора

Необходимо сосредоточить внимание на конкретных узких точках вдоль Среднего коридора, чтобы оптимизировать его эффективность.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Caspian Policy Center (CPC), об этом сказал бывший посол Великобритании в Азербайджане, член правления CPC Джеймс Шарп, выступая на второй конференции по связности в Каспийском регионе в Лондоне.

"Если вы хотите сократить время транзита по Среднему коридору, нужно сосредоточиться на каспийских портах, на узких местах, рассматривая такие связующие элементы, как портовая инфраструктура, а также таможенные правила", - подчеркнул он.

Шарп упомянул, что нынешний подход не сводится только к вызовам, связанным со Средним коридором.

"Речь идет о возможностях. О них мы здесь и говорим. Они предоставляют большие выгоды для самостоятельного продвижения странами региональной связности, чтобы помочь им либо соединиться между собой, либо позволить им соединиться с внешним миром", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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