В США признали, что американцы испытывают на себе последствия инфляции

Рост цен негативно сказывается на жизни американских граждан, в них укрепилось ощущение того, что жизнь им не по карману. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телекомпании ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние три года существенно вырос уровень цен. Сейчас он растет очень медленно, в темпе, близком к нормальному. Но американцы ощущают это, и этот вопрос беспокоит их главным образом, когда речь идет о расходах, которые осложняют жизнь. Это проблема, с которой американская администрация определенно хочет разобраться", - сказала она.

Глава финансового ведомства отметила, что период пандемии COVID-19 был очень сложным для США. "Но и за годы до пандемии многие американцы с трудом справлялись с расходами на здравоохранение, электроэнергию, образование и с тратами на детей. Так что они действительно чувствуют на себе [высокую] стоимость жизни. [Цены на] жилье практически неподъемны для людей во многих частях страны. Полагаю, инфляция, которую мы пережили после пандемии лишь усугубила для них чувство того, что жизнь им не по карману", - добавила Йеллен.

Как следует из опубликованного ранее в июне письменного заявления президента США Джо Байдена, уровень инфляции в США остается достаточно высоком, и "многие семьи чувствуют себя стесненными из-за слишком высоких потребительских цен".

Ранее Министерство труда США сообщил, что потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам мая на 3,3% в годовом исчислении. По мнению экспертов, этот показатель должен был составить 3,4%.

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