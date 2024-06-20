В ближайшем будущем в Азербайджане планируется расширение охвата аграрного страхования и внедрение более инновационных страховых продуктов для минимизации воздействия климатических изменений на сельскохозяйственный сектор.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе церемонии открытия Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"Наши цели в сфере аграрного страхования обширны. В ближайшем будущем планируется расширение охвата аграрного страхования и внедрение более инновационных страховых продуктов для минимизации воздействия климатических изменений на сельскохозяйственный сектор. Также хотелось бы подчеркнуть, что успешная модель страхования, применяемая в нашей стране, вызывает интерес у различных государств. В качестве примера можно привести сотрудничество с братским Узбекистаном в данном направлении", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время 25 процентов сельскохозяйственных земель страны находятся под страховой защитой.

"Суммы компенсаций, выплачиваемых фермерам по страховым случаям, увеличиваются из года в год, что позволяет пострадавшим восстановить свою деятельность и продолжать сельскохозяйственные работы без перерывов", - добавил он.

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