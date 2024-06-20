Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25% годовых, следует из сообщения на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На заседании, завершившемся 19 июня 2024 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов (семь против двух) проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%", - говорится в тексте. Двое членов комитета предлагали снизить ставку на 0,25 процентного пункта, до 5%.

Большинство экспертов ожидало, что регулятор, выполняющий функции центробанка, примет именно такое решение, даже несмотря на то, что инфляция в мае сократилась до целевого показателя 2%. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии оставляет ставку неизменной на протяжении семи заседаний подряд, сохраняя ее на самом высоком уровне за последние 16 лет. Как ожидает рынок, регулятор должен приступить к снижению ставки не ранее ноября.

"То, что инфляция вернулась на целевой показатель в 2% - хорошая новость, - приводит газета Financial Times слова главы Банка Англии Эндрю Бейли. - Нам нужно быть уверенным в том, что инфляция останется низкой, и именно поэтому пока мы решили сохранить ставку на уровне 5,25%".

Газета подчеркивает, что ровно за две недели до выборов в парламент это решение вряд ли вызовет оптимизм в стане правящей Консервативной партии. Она отстает от оппозиционной Лейбористской партии во всех опросах общественного мнения примерно на 20 п.п. Снижение ставки и как результат удешевление кредитов, в том числе ипотечных, могло сыграть на руку партии премьер-министра Риши Сунака и помочь ей улучшить свои предвыборные позиции.

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