Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанcкого маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

10 июня

1,7

17 июня

1,7

11 июня

1,7

18 июня

1,7

12 июня

1,7

19 июня

1,7

13 июня

1,7

20 июня

1,7

14 июня

1,7

21 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0032 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0044 маната и составил 1,8248 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

10 июня

1,8283

17 июня

1,8253

11 июня

1,8306

18 июня

1,8253

12 июня

1,8252

19 июня

1,8253

13 июня

1,8366

20 июня

1,8260

14 июня

1,8253

21 июня

1,8221

Средний курс за неделю

1,8292

Средний курс за неделю

1,8248

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0005 маната и составил 0,0196 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

10 июня

0,0190

17 июня

0,0193

11 июня

0,0192

18 июня

0,0193

12 июня

0,0191

19 июня

0,0193

13 июня

0,0191

20 июня

0,0204

14 июня

0,0193

21 июня

0,0195

Средний курс за неделю

0,0191

Средний курс за неделю

0,0196

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0522 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

10 июня

0,0523

17 июня

0,0523

11 июня

0,0525

18 июня

0,0523

12 июня

0,0525

19 июня

0,0523

13 июня

0,0526

20 июня

0,0523

14 июня

0,0523

21 июня

0,0517

Средний курс за неделю

0,0524

Средний курс за неделю

0,0522

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